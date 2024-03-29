ДТЭК превзошел себя: в Одессе молниеносно вернули свет после аварии

Сначала обещали сделать ремонт через несколько часов, но справились гораздо быстрее

Днем в пятницу, 29 марта, в Хаджибейском и Киевском районах города Одессы, а также в Одесском районе области внезапно пропал свет из-за аварийного отключения оборудования. Местным жителям обещали вернуть электричество через несколько часов, однако справились менее чем за час.

Аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций НЭК "Укрэнерго" было зафиксировано в 12:23. Однако уже в 13:09 пресс-служба ДТЭК Одесские электросети сообщила, что всем абонентам вернули свет.

"Ориентировочное время восстановления света ― в течение нескольких часов. Извиняемся за временные неудобства", ― писала пресс-служба ДТЭК после аварийного отключения.

Менее чем через час информация в сообщении обновилась. Абонентам вернули свет гораздо раньше.

"С 13:09 — все клиенты со светом", ― говорится в сообщении.

Для справки: ДТЭК является крупнейшим частным инвестором энергетической отрасли в стране. По данным Forbes.ua на 2023 год, предприятия холдинга производят около 25% всей электроэнергии, а также более 80% угля.

Из-за масштабных обстрелов россиян страдает критическая инфраструктура. Только 22 марта из строя вышло около половины объектов генерации ДТЭК. В этот день произошла самая большая атака на украинскую энергосистему с начала полномасштабной войны с РФ.

"Телеграф" ранее сообщал об обращении Минэнерго к власти, СМИ и обычным украинцам. В ведомстве просят не помогать врагу информационно.