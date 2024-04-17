Евро упал, доллар держится: курс валют в обменниках Одессы

Цена на евро начала падать

В среду, 17 апреля, курс доллара от Нацбанка сохраняет стабильность, однако курс евро в сутки снизился на 4 копейки.

Телеграф рассмотрел актуальный курс в Одессе.

На 17 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,57 грн

Евро (EUR): 42,12 грн

Злотый (PLN): 9,70 грн

Канадский доллар (CAD): 28,73 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,38 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,70 грн

Евро (EUR): 42,69 грн

Злотый (PLN): 9,70 грн

Канадский доллар (CAD): 28,72 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,38 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара в сутки поднялся почти на двадцать копеек.

Покупка: 39,57 грн

Продажа: 39,55 грн

Ранее "Телеграф" писал, сколько будет стоить доллар в апреле. По словам эксперта, стоимость американской валюты стабилизируется в пределах 39 гривен.