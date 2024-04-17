Евро упал, доллар держится: курс валют в обменниках Одессы
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Цена на евро начала падать
В среду, 17 апреля, курс доллара от Нацбанка сохраняет стабильность, однако курс евро в сутки снизился на 4 копейки.
Телеграф рассмотрел актуальный курс в Одессе.
На 17 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,57 грн
Евро (EUR): 42,12 грн
Злотый (PLN): 9,70 грн
Канадский доллар (CAD): 28,73 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,38 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,70 грн
Евро (EUR): 42,69 грн
Злотый (PLN): 9,70 грн
Канадский доллар (CAD): 28,72 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,38 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара в сутки поднялся почти на двадцать копеек.
Покупка: 39,57 грн
Продажа: 39,55 грн
Ранее "Телеграф" писал, сколько будет стоить доллар в апреле. По словам эксперта, стоимость американской валюты стабилизируется в пределах 39 гривен.