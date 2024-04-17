Євро впав, долар тримається: курс валют в обмінниках Одеси

Ціна на євро почала падати

У середу, 17 квітня, курс долара від Нацбанку зберігає стабільність, проте курс євро за добу знизився на 4 копійки.

"Телеграф" розглянув актуальний курс в Одесі.

На 17 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,57 грн

Євро (EUR): 42,12 грн

Злотий (PLN): 9,70 грн

Канадський долар (CAD): 28,73 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,38 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,70 грн

Євро (EUR): 42,69 грн

Злотий (PLN): 9,70 грн

Канадський долар (CAD): 28,72 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,38 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу піднявся майже на двадцять копійок.

Купівля: 39,57 грн

Продаж: 39,55 грн

Раніше "Телеграф" писав, скільки коштуватиме долар у квітні. За словами експерта, вартість американської валюти стабілізується в межах 39 гривень.