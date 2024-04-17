Євро впав, долар тримається: курс валют в обмінниках Одеси
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Ціна на євро почала падати
У середу, 17 квітня, курс долара від Нацбанку зберігає стабільність, проте курс євро за добу знизився на 4 копійки.
"Телеграф" розглянув актуальний курс в Одесі.
На 17 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,57 грн
Євро (EUR): 42,12 грн
Злотий (PLN): 9,70 грн
Канадський долар (CAD): 28,73 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,38 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,70 грн
Євро (EUR): 42,69 грн
Злотий (PLN): 9,70 грн
Канадський долар (CAD): 28,72 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,38 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу піднявся майже на двадцять копійок.
Купівля: 39,57 грн
Продаж: 39,55 грн
Раніше "Телеграф" писав, скільки коштуватиме долар у квітні. За словами експерта, вартість американської валюти стабілізується в межах 39 гривень.