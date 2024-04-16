Не работали с начала войны: в Одессе открывают два больших парка (фото)

Все подготовительные работы к открытию двух самых любимых мест отдыха в Одессе завершены

Вскоре в центре Одессы на склонах Приморского бульвара откроют два ярких места отдыха – Стамбульский и Греческий парки. Они были закрыты с самого начала полномасштабной войны.

Как сообщили в Одесском городском совете, открытие парков, а также Потемкинской лестницы запланировано на 20 апреля. Там отметили, что прошлым летом парки были закрыты, а прогуляться в центре можно было вдоль Приморского бульвара. Теперь коммунальщики уже убрали территории, подрезали деревья и высадили цветы на территории двух парков. Кроме этого, парковая мебель и фонтаны также приведены в порядок.

Фото: Одесский городской совет

Фото: Одесский городской совет

Фото: Одесский городской совет

"Сегодня имеем согласование от военной администрации и готовим к открытию Стамбульский и Греческий парки. Это стало возможным благодаря нашим военным — мужественным и храбрым стражам нашего города ", — говорится в сообщении.

Также будут открыты для одесситов и гостей города Потемкинская лестница. Однако запрет на пешеходное движение по Приморской остается — он открыт только для транспорта.

Фото: Одесский городской совет

Как доехать до Стамбульского и Греческого парков

Стамбульский парк расположен справа от Потемкинской лестницы, между Приморской улицей и Приморским бульваром, в нескольких минутах ходьбы от моря и многочисленных гостиниц Одессы.

Доехать до парка можно общественным транспортом до остановки "Морвокзал":

автобусом №155;

на троллейбусе №10;

на маршрутке №110, №120, №190, №210.

Греческий парк расположен рядом со Стамбульским. Попасть в него можно через Приморский бульвар или Потемкинскую лестницу.

Раньше парки были бесплатны для посещения, скорее всего, так и будет в этом году, ведь местные власти ничего не сообщали об этом.

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