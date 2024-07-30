В Одессе помощник нардепа стрелял в однопартийца: все подробности скандала с дракой

Официальной информации о конфликте пока нет

В Одессе между представителями партии "Батькивщина" произошел конфликт, впоследствии закончившийся стрельбой. Его участниками были глава партийной организации Болградского района Сергей Шутов и заместитель председателя Одесской областной организации партии Александр Хмельковский.

Источники "Телеграфа" в "Батькивщине" подтвердили информацию об инциденте, который распространяется в сети. Сообщается, что Шутов, который был помощником народного депутата от этой партии Валерия Дубиля, якобы пришел в дом Хмельковского с требованием отдать определенную сумму денег. По слухам, речь может идти о деньгах, которые предназначались для самого нардепа.

Отмечается, что Хмельковский отказался давать деньги и несколько раз ударил Шутова в лицо. В ответ на это помощник нардепа Шутов произвел выстрелы из травматического пистолета. Впоследствии Хмельковский якобы написал заявление в полицию на Шутова.

По данным источников "Телеграфа", после этого инцидента Дубиль пытается всячески отстраниться от Шутова. Якобы речь даже идет об увольнении с должности помощника, однако подтвердить эту информацию пока не можем. Отметим, что на сайте Верховной Рады Украины фамилия Шутова отсутствует среди списка помощников нардепа Дубиля.

Следует отметить, что в партии "Батькивщина" пока не комментировали информацию о конфликте. Однако за дополнительной информацией "Телеграф" обратится непосредственно к нардепу Дубилю, а также в полицию насчет данного инцидента.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одессе правоохранители задержали группу молодых людей, которые по заказу ФСБ РФ поджигали автомобили украинских военных. За две недели они пытались уничтожить более 15 служебных внедорожников.