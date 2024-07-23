В Одессе сожгли квестовый автобус: злоумышленнику грозит крупный срок (фото)

Мужчина смог силой проникнуть в автобус и поджечь сиденье зажигалкой

Злоумышленнику, который поджог квестовый автобус в Одессе теперь грозит от 3 до 10 лет тюрьмы. В настоящее время он задержан, а правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции. Там отметили, что 27-летний злоумышленник увидев автобус для детских квестов смог силой открыть дверь, войти в салон и поджечь зажигалкой сидение и оббивку стенки.

С места происшествия изъяли вещественные доказательства, которые были переданы на экспертизу. Сумма ущерба устанавливается.

"Во время задержания злоумышленник вел себя неадекватно, имел явные признаки наркотического опьянения, поэтому был доставлен в медицинское учреждение для прохождения обследования. Учитывая это, в рамках уголовного производства назначена еще одна экспертиза на предмет определения его наркотического опьянения", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел на Соборной площади днем понедельника, 22 июля. Местные telegram-каналы сообщали, что мужчина поджег автобус, якобы потому, что перепутал его с транспортом ТЦК.

При этом в сеть также попало видео с участием злоумышленника, на котором видно, что он ведет себя неадекватно и агрессивно.

Осторожно, на видео есть нецензурная лексика

Напомним, в Одессе неизвестный мужчина напал с ножом на украинского военного. По свидетельствам очевидцев, причиной стали татуировки у военнослужащего.