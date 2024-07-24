Протащил на капоте сотрудника ТЦК: в Одессе разыскивают водителя, нанесшего травмы военному (видео)

Потерпевший уже дал все необходимые показания

В Одессе водитель автомобиля "прокатал" на капоте сотрудника Территориального центра комплектования. Военнослужащий, после боевых ранений на фронте проходит службу в ТЦК, получил травмы.

Инцидент произошел в среду, 24 июля. Об этом сообщил Одесский областной ТЦК и СП в своем канале в Telegram.

"На законные требования совместной группы оповещения военнослужащих Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и представителей Национальной полиции предоставить документы, подтверждающие личность и военно-учетные документы, водитель транспортного средства продолжил движение. В результате он нанес травмы военнослужащему, который после боевых ранений на фронте проходит службу в ТЦК и СП", — говорится в сообщении.

Инцидент попал на видео очевидцев. Его опубликовали в одном из пабликов в Telegram.

Сейчас потерпевший уже дал все необходимые показания, чтобы нарушитель был как можно быстрее разыскан и задержан.

"Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки контролирует эту ситуацию. Такое ужасное отношение к защитникам, потерявшим здоровье на передовой, недопустимо", — подчеркнули в ТЦК и добавили, что лица, совершающие противоправные действия в отношении украинских военных, обязательно будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Ивано-Франковской области жестоко избили сотрудника ТЦК. В результате инцидента военный получил телесные повреждения средней тяжести.