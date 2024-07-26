Псевдовоенный с игрушечным пистолетом среди ночи ограбил юношу в Одессе: детали курьеза

Ранее он уже попадался на кражах

В Одессе 17-летний парень ограбил прохожего. Одевшись в военную форму и "вооружившись" игрушечным пистолетом, он отобрал телефон у жителя города.

Как сообщили в полиции, ночью на одной из улиц Одессы подросток в военной форме остановил 21-летнего прохожего с требованием объяснить, почему тот нарушает комендантский час. Тот ответил, что идет на железнодорожный вокзал встретить девушку, которая должна приехать поездом. Чтобы доказать правдивость своих слов, он показал на экране смартфона ее электронный билет.

После этого 17-летний "военный" направил на парня игрушечный пистолет и приказал ему убегать. Он решил, что оружие настоящее и убежал. Встретив на вокзале девушку, с ее телефона он сообщил о произошедшем в полицию.

Меньше чем через сутки личность подростка установили. Это оказался 17-летний одессит, который ранее уже попадался на кражах.

Никакого отношения к военной службе он не имеет. Отобранный у прохожего телефон, стоимость которого 6 тысяч гривен, парень продал за 300, а деньги успел потратить. Полицейские нашли покупателя и вернули телефон владельцу.

Несовершеннолетнему сообщили о подозрении по ч. 4 ст.187 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал ему в качестве меры пресечения содержание под стражей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Закарпатье пограничники задержали группу из четырех уклонистов во главе с подростком-проводником. 14-летний "поводырь" должен был сопровождать мужчин до Тисы, где они планировали незаконно пересечь границу вплавь.