В Одессе родственники военнообязанного подрались с ТЦК: стороны рассказали, что случилось

Версии произошедшего расходятся

В Одессе произошел очередной конфликт между местными жителями и представителями ТЦК. Это случилось после того, как к центру пришли родственники военнообязанного мужчины.

Одна из участниц конфликта сообщила, что мужчина в форме ударил ее сестру. Пресс-служба Одесского ТЦК в Facebook в свою очередь сообщила, что группа людей проникла на территорию центра и вывела оттуда мужчину.

В сети днем 3 августа появилось видео, на котором виден сам конфликт между семьей и людьми в военной форме.

Telegram-канал "Новости Одесса" после этого привел слова одной из участниц конфликта. Женщина рассказала, что представители ТЦК забрали ее отца и забрали у него телефон. Родственникам удалось узнать, куда его увезли, и они приехали удостовериться, что с ним все хорошо.

Но как оказалось, мужчину хотели увезти в другое место, из-за чего возник скандал.

В ТЦК говорят, что женщины незаконно проникли на территорию центра и попытались вывести военнообязанного, которого доставили туда для уточнения данных и прохождения медкомиссии.

Свою версию озвучила родственница мужчины Анна Димченко, которая заявила, что ее того задержали на пункте пропуска Удобное (Одесская область, граница с Молдовой), где он был с двумя несовершеннолетними детьми. Она утверждает, что у мужчины забрали телефон, а сотрудники ТЦК угрожали физической расправой родственницам, которые приехали узнать, что с ним.

Димченко добавила, что сейчас мужчина уже находится в учебной части в Ольгополе (Винницкая область), куда он попал без прохождения ВЛК.

"Точнее, ему подсунули готовые документы по ВЛК, не его. Требовали подписи. Юрий ничего не подписывал, ведь все эти документы – это фикция", — говорит она.

В ТЦК после этого сделали еще один комментарий, в котором сообщили, что при проверке документов оказалось, что они имеют признаки подделки.

"Лицо подлежит призыву на военную службу, и во время медицинского осмотра было обнаружено, что нареканий на состояние здоровья нет, поэтому он был направлен в учебный центр", — добавили в центре.

Как сообщалось ранее, 2 августа в том же ТЦК произошел аналогичный конфликт, в ходе которого полицейским пришлось применять к одной из женщин силу и наручники.