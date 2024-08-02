Женщин били папкой и заламывали: в сети вирусятся видео конфликта с военными в Одессе, полиция уже все прояснила

Патрульные были вынуждены применить меры физической силы

В пятницу, 2 августа, в сети появилось видео с дракой якобы между сотрудниками Территориального центра комплектования (ТЦК) и местными жителями. В результате которой полиция задержала женщину. В ведомстве уже прокомментировали произошедшее.

Как отметили в Национальной полиции Одесской области, по улице Среднефонтанской возник конфликт между женщиной и военными 2 августа. Видео которого рьяно распространялось в местных пабликах.

"Гражданка вела себя агрессивно, бросалась в драку и не реагировала на требования прекратить противоправные действия, из-за чего патрульные были вынуждены применили к ней меры физической силы и спецсредства — наручники", — говорится в сообщении.

Женщину доставили в отделение полиции с целью квалификации ее действий. Делом занимаются следователи и устанавливают обстоятельства инцидента.

Что предшествовало

Утром 2 августа в местных пабликах Одессы распространяли видео с дракой между сотрудниками ТЦК и гражданскими. Отмечалось, что конфликт произошел после того, как военкомы остановили автомобиль, водитель которого продемонстрировал удостоверение волонтера и его отпустили. Однако, по словам очевидцев, конфликт продолжился на месте остановки автомобиля.

В сети добавляют, что водитель начал кричать на сотрудников ТЦК, а затем ударил одного из них. Тогда женщины присоединились к конфликту, и одна из них разорвала патрульному бронежилет. Также пользователи добавляют, что женщин били папками и заламывали им руки.

В результате драки правоохранители задержали нападавшую на патрульно нарушительницу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Прикарпатье пропал 20-летний студент. Уже известно, почему это оборачивается скандалом и что говорят в ТЦК.