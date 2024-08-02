Женщин били папкой и заламывали: в сети вирусятся видео конфликта с военными в Одессе, полиция уже все прояснила
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Патрульные были вынуждены применить меры физической силы
В пятницу, 2 августа, в сети появилось видео с дракой якобы между сотрудниками Территориального центра комплектования (ТЦК) и местными жителями. В результате которой полиция задержала женщину. В ведомстве уже прокомментировали произошедшее.
Как отметили в Национальной полиции Одесской области, по улице Среднефонтанской возник конфликт между женщиной и военными 2 августа. Видео которого рьяно распространялось в местных пабликах.
"Гражданка вела себя агрессивно, бросалась в драку и не реагировала на требования прекратить противоправные действия, из-за чего патрульные были вынуждены применили к ней меры физической силы и спецсредства — наручники", — говорится в сообщении.
Женщину доставили в отделение полиции с целью квалификации ее действий. Делом занимаются следователи и устанавливают обстоятельства инцидента.
Что предшествовало
Утром 2 августа в местных пабликах Одессы распространяли видео с дракой между сотрудниками ТЦК и гражданскими. Отмечалось, что конфликт произошел после того, как военкомы остановили автомобиль, водитель которого продемонстрировал удостоверение волонтера и его отпустили. Однако, по словам очевидцев, конфликт продолжился на месте остановки автомобиля.
В сети добавляют, что водитель начал кричать на сотрудников ТЦК, а затем ударил одного из них. Тогда женщины присоединились к конфликту, и одна из них разорвала патрульному бронежилет. Также пользователи добавляют, что женщин били папками и заламывали им руки.
В результате драки правоохранители задержали нападавшую на патрульно нарушительницу.
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