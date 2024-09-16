Пропала три дня назад: 13-летнюю одесситку разыскивает полиция, фото

Полиция обратилась к гражданам за помощью

Полиция разыскивает 13-летнюю жительницу Одессы Татьяну Мартыновскую. Она ушла из дома три дня назад, 13 сентября, до сих пор не вернулась.

Информация сообщила в пресс-службе ГУНП Одесской области. Информация появилась на официальном сайте ведомства.

Приметы: рост 167 см, темные волосы, среднего телосложения, карие глаза.

Особая примета: шрам на верхней губе.

В день исчезновения девушка была одета в серую футболку и джинсовые бриджи.

Больше никакой информации о пропавшей девочке неизвестно. Потому полиция обратилась к гражданам за помощью.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете любой информацией о местонахождении девушки, просим сообщить в территориальный отдел полиции по телефону 0 (4872) 3 44 56 или 102 ", – говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киевской области разыскали девочку, которая пошла в школу и не вернулась. К счастью, стражам порядка удалось разыскать девочку и вернуть ее родителям. Сообщается, что школьница не стала жертвой преступлений и с ней все хорошо.