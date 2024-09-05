Украинские депутаты в розыске Интерпола: юрист назвала два подводных камня

Украинский отдел Интерпола тщательно проверяет обоснованность запроса

Бегство из Украины заподозренных в коррупции высокопоставленных чиновников и депутатов рад разных уровней, а также одиозного нардепа Артема Дмитрука подняло вопрос взаимодействия отечественных правоохранителей с Международной организацией криминальной полиции – Интерполом. Как оказалось, он не всегда идет нам навстречу.

Об этом "Телеграфу" рассказала старший юрист ЮК "Приходько и партнеры" и адвокат по экстрадиции Лилия Мамедова.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Убежали и живут без проблем: почему таких, как Дмитрук, очень трудно вернуть в Украину".

По словам юристки, ключевым фактором для возвращения являются веские правовые основания. Как правило, это открытое уголовное производство, зачастую связанное с хищением государственного имущества или коррупцией высокого уровня. Это классический сценарий для наших беглых политиков.

Процесс экстрадиции начинается с подачи официального запроса от Офиса генерального прокурора Украины в Интерпол.

— Сначала дело проходит через украинский отдел, где тщательно проверяется обоснованность запроса и его соответствие международным нормам. После этого материалы передают в головной офис Интерпола в Лионе, – разъясняет Мамедова путь документов через международные инстанции.

Тогда Лион определяет, достаточно ли оснований для подачи человека в международный розыск. Получить такую "красную карточку" значительно сложнее, чем попасть в украинский розыск, говорит юрист о первом подводном камне. Но если есть реальные основания считать лицо причастным к уголовному правонарушению, в международный розыск его тоже объявят.

— Если человека задержат на паспортном контроле, например, во Франции, у него будет около 30 дней, чтобы доказать невиновность и обжаловать "красную карточку", — говорит о втором подводном камне Лилия Мамедова. – Это вполне реально. Беглецам, которые в Украине присвоили большие суммы денег, несложно нанять лучших международных адвокатов. А в Европе юристам очень легко действовать в таких случаях. Здесь главное время…

Напомним, в мае 2023-го депутат Киеврады от "Слуги народа" Владислав Трубицын, пойманный на многомиллионной взятке, скрылся из Украины перед судом и до сих пор остается за границей.

Также ранее "Телеграф" рассказывал: юрист назвала два условия, чтобы беглец остался неприкосновенным и за рубежом.