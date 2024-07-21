Грязь и мусор прямо в море: как переживает оккупацию один из пляжей в Ялте (видео)

В сети появились соответствующие видео

Россияне на временно оккупированных территориях Украины превращают все вокруг в себя в свалку. Не стал исключением и курортный Крым, где сильные ливни смыли в Черное море большое количество мусора и грязи.

Соответствующие кадры были опубликованные в Telegram-канале "Крымский ветер". Там показали видео, на котором запечатлена берег моря после дождей.

На кадрах видно, что в море образовалось огромное грязевое пятно. При этом в воде плавает различный мусор.

При этом, что интересно, только в конце июня оккупационная власть в Ялте рассказывала, как якобы следит за тем, чтобы процесс вывоза мусора в регионе был налажен.

Отметим, что в 2021 года была масштабная ситуация с мусором, который после дождя оказался в море. Тогда бывший нардеп Егор Фирсов заявлял, что это настоящая экологическая катастрофа, которую умалчивают оккупанты. За 7 лет аннексии на нелегальных мусорных свалках Крыма накопился строительный мусор и бытовые отходы. В один из дней мощный ливень смыл часть свалки в море.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в разгар курортного сезона в Ялте пустуют пляжи. Такая ситуация происходит с тех пор, как Крым попал в оккупацию России.