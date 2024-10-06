"10 млн vs сотня долларов". Появилось яркое видео уничтожения дорогой ЗРК россиян

Дорогой ЗРК российской армии уничтожили более дешевым fpv-дроном

Силы обороны Украины уничтожили дорогой зенитно-ракетный комплекс "Оса" российской армии. Сделали они это с помощью fpv-дрона стоимостью в сотню долларов, тогда как ЗРК стоил 10 миллионов долларов.

Видео опубликовано на YouTube Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Бойцы подразделения ГУР "Крылья" обнаружили с помощью дронов данный комплекс, после чего нанесли удар по нему fpv-дронов.

В результате удара у зенитно-ракетного комплекса российских оккупационных войск не осталось ни единого шанса спастись от украинского дрона.

Вот так выглядят кадры уничтожения российского ЗРК.

Зенитно-ракетный комплекс "Оса" стоит на вооружении армий ряда постсоветских стран, в том числе России и Украины. Его приняли на вооружение еще в начале 1970-х годов: длина корпуса составляет 9140 мм, ширина — 2750 мм, высота — 4200 мм (с опущенным радаром). Это автоматизированный всепогодный зенитный ракетный комплекс тактического звена, который предназначен для прикрытия сил и средств подразделения во всех видах боевых действий. Также этот ЗРК используется и в прикрытии объектов гражданской инфраструктуры.

Данный комплекс выпускался с некоторыми модернизациями до конца 1980-х годов. В СССР он стал самым массовым зенитным ракетным комплексом.

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