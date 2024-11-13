В Одессе ТЦК забрал и отпустил священника "Московского патриархата"

"Телеграфу" прокомментировали, законно ли это

В Одессе якобы мобилизовали священника Украинской православной церкви. В монастыре говорят, что его "забрал ТЦК", но впоследствии отпустили.

О мобилизации священника сообщила настоятельница одесского Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря Серафима Шевчик.

"Этой ночью отца Виталия Жарикова, нашего монастырского батюшку, забрал ТЦК. Прошу ваших святых молитв за него", — написала настоятельница монастыря.

В каких обстоятельствах якобы мобилизовали священника, Серафима Шевчик не сообщила.

"Телеграф" обратился за комментарием к представителю Полтавского ТЦК Роману Истомину. Он говорит, что его могли мобилизовать на общих началах. По его словам, в соответствии с действующим законодательством призыву по мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые решением ВЛК были признаны годными к военной службе, не имеют права на отсрочку и не забронированы. Никаких исключений для представителей религии или религиозной конфессии не предусмотрено.

"Они могут стать военными капелланами или помощниками капелланов и таким образом исполнять свой воинский долг. Или решением командира подразделения они в дальнейшем могут быть назначены на должности, не предусматривающие непосредственное применение оружия. Силы обороны это сложный механизм, в котором очень много самых разных специальностей, поэтому лица, декларирующие свой пацифизм или по религиозным убеждениям не могут защищать Родину с оружием в руках, могут самостоятельно, не ожидая призыва по мобилизации, найти себе вакантную должность, на которой они могли бы быть полезны государству в период полномасштабной российской войны против Украины", — говорит он.

Добавим, что при подготовке этого материала в сети появилась информация, что Жарикова отпустили. Серафима Шевчик написала, что он скоро приступит к своим обязанностям.

"Телеграф" обратился в Одесский ТЦК за комментарием, почему отпустили священника. По словам пресс-офицера, его сначала могли забрать для обновления данных, а затем отпустить. Впрочем, о мобилизации его в армию речь не шла.

Отметим, что Виталию Жарикову 37 лет. Он служит священником в женском монастыре с 2014 года.

Ранее "Телеграф" писал, что говорят о принудительной мобилизации в ВСУ.