Есть и убийцы: в армию Украины мобилизовали уже тысячи заключенных, по каким статьям они сидели

В армию попали уже тысячи бывших заключенных

В Украине не так давно разрешили мобилизацию заключенных. С тех пор ряды армии пополнили уже тысячи оступившихся граждан. В их рядах, в частности есть и убийцы, но их меньшинство.

Об этом говорится в расследовании NGL.media, чьи журналисты установили, кто все эти люди. Так, опираясь на данные из судебного реестра, им удалось насчитать 3611 мобилизованных. А это, к слову, уже более 13% от общего количества заключенных в украинских колониях.

Из этого числа большая часть граждан (1683) отбывала наказания за кражи. Еще 430 сидели за грабеж, 403 человека были наказаны за нанесение тяжких телесных повреждений своим жертвам, а 309 получили свои сроки за разбой.

Впрочем, согласно закону, мобилизоваться в армию сейчас могут и люди, отбывающие наказания за более тяжкие преступления, например, убийство. Такой возможностью искупить свою вину, утверждают журналисты, воспользовались уже 38 человек.

Важно: человек должен быть осужден только за одно убийство. Для людей, которые убили несколько граждан, путь в армию закрыт.

Среди таких граждан, например, есть 44-летний Александр Грякало, приговоренный к 9 годам лишения свободы за убийство своей девушки в мае 2020 года. Тогда он в нетрезвом состоянии просто забил ее до смерти.

"В суде Грекало не признал вины в убийстве, хотя ранее уже неоднократно применял силу к девушке и был за это осужден в 2019 году на три года испытательного срока", — говорится в материале.

Также правом на мобилизацию воспользовался и Михаил Ковтун из Винницкой области, приговоренный к 9 годам за убийство собственной матери. Как установил суд, он неоднократно применял насилие к матери и в результате очередного избиения в октябре 2021 года она скончалась.

Напомним, ранее мы писали о том, что комбат Третьей штурмовой рассказал, что дала армии мобилизация заключенных.