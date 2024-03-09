Мобилизовали за 2 часа: ТЦК в Закарпатье отправили на учения полуглухого туриста из Киева

Также мужчине хотят инкриминировать незаконное пересечение границы

На Закарпатье работники ТЦК мобилизовали и отправили на обучение мужчину с инвалидностью. Известно, что во время поездки Дмитрия Журавль высадили из автобуса пограничники и отправили в ТЦК.

Несмотря на частичную глухоту, мужчина не слышит одно ухо, его признали годным и направили на учения. Об этом пишет супруга Дмитрия Ольга в Instagram.

По ее словам, во время путешествия ее мужа и друга Романа пограничники в Закарпатье высадили из автобуса и отправили в ТЦК. Супруги ехали из Киева на отдых.

"Через два часа Рому отпустят, а Дима позвонит по телефону из неизвестного номера и скажет, что его мобилизовали, он годен (хотя он не слышит на 1 ухо с детства) и уже завтра (т.е. сегодня, 9 марта, на момент написания поста) его отправляют на учения", — пишет Ольга.

Женщина сообщает, что также ее мужу хотят инкриминировать незаконное пересечение границы. Однако, по ее словам, путешествие проходило в рамках закона. Ведь Дмитрий имеет временное удостоверение, в котором он признан непригодным.

Пост супруги с документами

"Я не уверена в компетентности ВЛК Хустского ТЦК и СП. Этих документов у нас с собой на руках не было", — пишет супруга.

Напомним, что украинцам могут вручить четыре вида повесток, которые должны предоставляться последовательно. Одним из этапов мобилизации является проверка ВЛК, во время которой медики определяют степень годности человека к военной службе.

Есть ряд заболеваний, при которых человек не может нести службу. К ним относятся некоторые инфекционные болезни, онкология, инвалидность и т.д. В случае несогласия с заключением комиссии лицо может обжаловать решение в Центральной ВЛК или в суде. Полностью избавиться от статуса военнообязанного могут лишь несколько категорий украинских мужчин.

Ранее "Телеграф" писал, что в ТЦК ответили, законно ли вручать повестки в общественном транспорте.