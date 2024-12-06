Депутат из Одессы объявлен в международный розыск. СМИ назвали его имя

Других фигурантов уже задержали

Правоохранители объявили в международный розыск депутата Одесского горсовета. Его подозревают в организации схемы по завладению недвижимостью в центре Одессы.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры. Там отметили, что в суд направили обвинительный акт в отношении адвоката и двух участников организованной группы, которые под руководством депутата горсовета завладели тремя объектами недвижимости в центре Одессы и земельным участком в Пересыпском районе, нанеся территориальной общине более 11 млн грн убытков.

Следствием установлено, что депутат, являвшийся членом постоянной комиссии Одесского горсовета по коммунальной собственности, разработал схему незаконного обогащения через регистрацию права собственности на объекты недвижимости, которые прямо или косвенно были собственностью территориальных общин. К своему плану он привлек знакомого адвоката и исполнителей из круга доверенных лиц.

По данным правоохранителей, подельники подыскивали коммунальные помещения первого и второго этажей в центре Одессы, арендовали их через подконтрольные общественные организации и предприятия, а затем выкупали на неконкурентной основе. После этого увеличивали площадь уже выкупленных помещений за счет чердаков и подвалов и на основании сфальсифицированной документации регистрировали право собственности на подставных лиц. Часть незаконно полученных в собственность нежилых помещений была переоборудована в жилые квартиры и реализована добросовестным приобретателям.

Фигурантам инкриминировано мошенническое завладение коммунальным имуществом и его легализация, фальсификация документов и их использование, самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство (ч. 3 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч .3 ст. 209 УК Украины). Обвиняемых разоблачили еще в мае этого года и избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

В рамках уголовного производства с целью возмещения ущерба прокуратурой подан гражданский иск. Материалы в отношении депутата-организатора выделены в отдельное производство.

Следует отметить, что прокуратура не называет имя депутата. Однако, как пишет одесское издание "Думская" со ссылкой на свои источники, речь об Александре Матвееве от партии "Доверяй делам". По данным издания, в настоящее время подозреваемый проживает в испанской Марбелье.

Напомним, сбежавший из Украины нардеп Андрей Одарченко заочно приговорен к восьми годам лишения свободы за подкуп главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.