Военные назвали наибольшую проблему с прекращением "бусификации" в Украине

Кадры "охоты" ТЦК на мужчин активно использует враг

В Украине хотят покончить с так называемой "бусификацией" — отловом уклонистов на улицах. В Генштабе ищут пути информационной поддержки мобилизации, чтобы явление "упаковки" мужчин в бусы ушло в прошлое, однако какого-то супер решения до сих пор нет.

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По данным источников "Телеграфа" в Генштабе, там фактически еженедельно проходят совещания по информационной поддержке мобилизации. Военные справедливо считают, что это не только их ответственность, потому что работать в этом направлении должна вся государственная машина.

О работе ТЦК рассказал член оборонного комитета Верховной Рады, народный депутат от "Голоса" Сергей Рахманин. Он также отметил, что видео "бусификации" используются россиянами для того, чтобы сеять раскол в украинском обществе.

"На каком-то этапе аутсайдерами по пополнению мобилизационного ресурса у нас были западные регионы и Одесская область. Там очень сложно было с мобилизацией (в частности, из-за коррупционного фактора): то есть, с одной стороны, была определенная часть людей, которые имели возможность откупиться, а с другой стороны, план как-то нужно было выполнять, и кого-то хватали на улице. А были регионы, где этот план выполнялся на 80%, 90%, 95%. Сейчас же, например, есть регионы, где раньше процент мобилизации был 80, а теперь — процентов 10", — описал ситуацию нардеп.

Он добавил, что Одесская область, демонстрируя одни из самых низких темпов мобилизации по стране, стала лидером в другом рейтинге. Количество видео принудительной мобилизации и конфликтов с представителями ТЦК в Одессе было непропорционально выше, чем в большинстве регионов.

"Враг своего шанса не упускал — видео с "бусификацией" в Одессе и области щедро засевались в соцсетях, создавая негативный эффект и провоцируя ненависть общества к военнослужащим. Сотни таких случаев, снятых на видео, были использованы российской пропагандой для провала нашей мобилизации. Словом, пазл сложился достаточно непростой", — констатировал Сергей Рахманин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, за какие нарушения мужчину могут задержать и доставить в ТЦК. Разъяснение предоставили юристы.