Время простых решений прошло. Что делать с мобилизацией, чтобы не прийти к капитуляции

Без усиления мобилизации, похоже, не обойтись

Вопрос мобилизации в Украине был и остается краеугольным камнем в условиях, когда необходимо сдерживать прорывы россиян на фронтах. По состоянию на конец 2024 года ситуация выглядит достаточно опасной — россияне наступают вдоль всей линии фронта, создавая угрозу оккупации нескольких крупных городов. Темпы мобилизации населения Украины отстают от плановых, а командование боевых бригад откровенно признается: людей на фронте критически не хватает.

На фоне этого в тылу растет число симпатиков быстрой остановки боевых действий . Разговоры об этом участились после победы на американских выборах Дональда Трампа. Собственно, и сам новоизбранный президент США не скрывает: он хочет быстро заморозить войну между Украиной и Россией и уже сейчас угрожает Киеву сокращением объемов военной поддержки.

Все вышеупомянутое вряд ли добавляет мотивации добровольно идти в армию. Именно поэтому в течение последних месяцев "Телеграф" пообщался с несколькими десятками высокопоставленных и авторитетных источников, которые имеют отношение к армии. Всем мы задавали аналогичные вопросы: "Что делать с мобилизацией? И можно ли что-то сделать вообще?" Отметим, что только единицы были готовы делиться мнением под запись. Ни один из тех, кто сейчас "при должности", общаться под запись не согласился. Подробнее о ситуации и путях ее разрешения — читайте в нашем тексте.

Сколько людей не хватает?

В конце октября секретарь СНБО Александр Литвиненко на заседании парламента заявил, что за следующие три месяца необходимо призвать в армию 160 тысяч граждан . Такое количество новобранцев позволит повысить комплектацию подразделений до 85% от потребности. Тогда же Литвиненко уточнил, что с 2022 года уже было мобилизовано более 1 миллиона человек.

Владимир Зеленский был недоволен тем, что Литвиненко озвучил планы мобилизации. Однако президент признал, что даже принятие закона о военном учете (более известного как "закон о мобилизации") не позволило мобилизовать достаточное количество людей в ряды Сил обороны. Оно и не удивительно, поскольку финальная редакция этого закона была откровенно слабой. Однако здесь следует отметить, что накануне голосования этого законопроекта в парламенте, в политикуме говорили о необходимости добрать в армию почти полмиллиона граждан. Очевидно, не удалось.

Тем временем в Генштабе продолжают ломать голову и искать решение, как увеличивать количество военных на фронте. На фоне проблем с ротацией, увеличения количества СОЧ (самовольного оставления части. — Ред.) и отсутствия предельных сроков службы количество желающих надевать пиксель не увеличивается. Привлекать граждан к мобилизации становится все труднее, признаются не под запись источники "Телеграфа" в Генштабе.

"Бусификацию" пора остановить. Но что взамен?

18 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о планах покончить с выловом уклонистов на улицах . Здесь следует заметить, что в большинстве случаев в руки ТЦК попадают те граждане, которые даже за три года большой войны не стали на военный учет. Нередко в процессе "бусификации" сотрудники ТЦК откровенно нарушают законодательство. Получается некое обоюдное нарушение действующих норм. И чем дольше идет война и, соответственно, мобилизация, тем больше граждан жалуются на работу ТЦК. Правда, в судах это уже мало чем помогает.

Член оборонного комитета Верховной Рады, народный депутат от "Голоса" Сергей Рахманин так комментирует работу ТЦК:

"На каком-то этапе аутсайдерами по пополнению мобилизационного ресурса у нас были западные регионы и Одесская область. Там очень сложно было с мобилизацией (в частности, из-за коррупционного фактора): то есть, с одной стороны, была определенная часть людей, которые имели возможность откупиться, а с другой стороны, план как-то нужно было выполнять, и кого-то хватали на улице. А были регионы, где этот план выполнялся на 80%, 90%, 95%. Сейчас же, например, есть регионы, где раньше процент мобилизации был 80, а теперь – процентов 10".

Парадоксально, но та же Одесская область, демонстрируя одни из самых низких темпов мобилизации по стране, боролась за лидерство в другом рейтинге. Количество видео принудительной мобилизации и конфликтов с представителями ТЦК в Одессе было непропорционально выше, чем в большинстве регионов. Враг своего шанса не упускал — видео с "бусификацией" в Одессе и области щедро засевались в соцсетях, создавая негативный эффект и провоцируя ненависть общества к военнослужащим. Сотни таких случаев, снятых на видео, были использованы российской пропагандой для провала нашей мобилизации. Словом, пазл сложился довольно непростой.

По данным источников "Телеграфа" в Генштабе, фактически еженедельно там проходят совещания по информационной поддержке мобилизации, однако какого-либо суперрешения до сих пор нет. Военные справедливо полагают, что это не только их ответственность, а работать в этом направлении должна вся государственная машина.

Возможности для 18-летних

Источник "Телеграфа" в окружении главнокомандующего Александра Сырского говорит, что в Генштабе все-таки надеются на увеличение количества добровольно привлеченных на службу граждан. Там уверяют, что работа по "привлечению наиболее мотивированной части общества" ведется постоянно.

По данным издания, по состоянию на начало декабря контракт о прохождении военной службы ежемесячно добровольно заключают более 4 тысяч человек. Возможностью рекрутинга за октябрь и ноябрь воспользовались более 2 тысяч человек. А разрешение на службу заключенным добавил в ряды ВСУ еще 6 тысяч военных (которые, несмотря на определенный скепсис, неплохо себя проявили на фронте).

Впрочем, в Генштабе не скрывают, что количества добровольно привлеченных граждан для нужд фронта не хватает. В окружении Сырского настаивают, что "предстоит усовершенствование мобилизационного законодательства". Как именно это должно произойти, ни один из собеседников издания целостной картины не нарисовал.

Парадоксально, но выходит, что заменить "бусификацию" просто нечем. Большая неповоротливая машина в лице государства за 10 лет войны не смогла выстроить четкую модель мобилизации и поставить на учет всех граждан.

На этом фоне публично давить на Украину относительно снижения мобилизационного возраста начали США. Там предлагают призывать в армию с 18 лет вместо 25, как это происходит сейчас. Штаты даже готовы научить и экипировать всех будущих новобранцев. Но президент Зеленский отказался от такой помощи , аргументировав, что "мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат".

В Генштабе также опровергают мобилизацию с 18 лет. Хотя планируют поощрять граждан этого возраста активнее мобилизовываться на контрактной основе.

"Мы хотим запустить мотивационные годовые контракты именно в боевые бригады для лиц от 18 до 25 лет. Такие добровольцы получат первую выплату в размере полумиллиона гривен. Дополнительно они получат разные льготы – доступные кредиты, бесплатное обучение, большая продолжительность отпусков и так далее", — рассказывает источник "Телеграфа".

После года службы такие добровольцы будут призваны в ряды армии не раньше достижения 25 лет, если, конечно, не захотят продлить службу. По информации "Телеграфа", этим вопросом и изменениями в законодательство сейчас занимается заместитель министра обороны Иван Гаврилюк. Впрочем, в Минобороны в ответ на запрос "Телеграфа" отказались раскрывать детали этой инициативы.

На сколько такая инициатива пополнит ряды ВСУ, и главное — откуда возьмутся дополнительные деньги в условиях катастрофического дефицита бюджета, в Генштабе пока не комментируют.

В парламентском комитете по вопросам бюджета подтвердили изданию, что в ближайшее время Минобороны планирует озвучить свои предложения.

"Известно, что в ближайшее время планируют предложить новые условия контрактов. Однако финансово закрывать этот вопрос будут не через Верховную Раду, а постановлением Кабмина. В настоящее время в комитете этот вопрос не обсуждали", — прокомментировала член бюджетного комитета, народный депутат от "Слуги народа" Анна Пуртова.

Здесь следует заметить, что из-за войны из Украины уже третий год массово уезжают ученики старших классов — причем как ребята, так и девушки. Об этом недавно в парламенте сообщил министр образования Оксен Лисовой. Неофициально озвучивается цифра в 300 тысяч выпускников, котрые покинули страну. Это примерно половина из всех, кто учится в старших классах. Соответственно, количество украинцев в категории 18—25 лет ежегодно будет уменьшаться.

А что для других?

Из приятных бонусов – это пока все. Для улучшения подготовки новобранцев был расширен курс базовой военной подготовки — теперь БЗВП длится не 30, а 45 дней. Увеличено количество часов огневой подготовки, добавлено обучение защите от дронов и пользованию коллективным оружием. Это, уверены в ГШ, должно снизить страх среди свежемобилизованных и, собственно, повысить уровень их подготовки. О необходимости работы не только с набором людей, но и с их качественной подготовкой в недавнем интервью говорил и комбриг 3-й Штурмовой Андрей Белецкий. Бригаду постоянно приводят как пример работы в направлении активного рекрутинга и отбора личного состава.

"Те люди, которые в армию попадают ежемесячно, должны быть обучены в разы лучше, чем они научены сейчас. Тогда в СОЧ уйдет гораздо меньше, меньше погибнет или будут ранены, а потери противника возрастут", — сказал Белецкий.

В ВСУ тем временем уже сделали ряд шагов в направлении борьбы со случаями упомянутого Белецким СОЧ. Сколько военных ушли в СОЧ, в окружении Сырского говорить отказываются. Однако там уточнили, что после того, как таким военнослужащим гарантировали беспроблемное возвращение в армию, за ноябрь так называемой "амнистией" воспользовались около 6 тысяч военнослужащих.

Пока те военные, которые изъявили желание вернуться, не будут отправляться в части, из которых ушли. Только если они сами изъявят такое желание. Сначала они будут отправлены в батальон резерва, а затем будет приниматься решение, к какой части их присоединить. И в этом вопросе будут учитываться в том числе причины СОЧ. Среди причин побега со службы сами военные нередко называли сложные отношения внутри подразделения и трудности с переводом в другие бригады (а тем более — рода войск). Эту проблему частично решили путем запуска онлайн-перевода в сервисе Армия+ ( как подать рапорт на перевод в другую часть , мы рассказывали здесь). Да, есть нюансы. Из небоевой бригады можно перевестись только в боевую. И из боевой тоже в боевую. То есть перейти с условного "нуля" на тыловую должность через сервис Армия+ пока нельзя. Известно также о перемещении около 40 тысяч военных с тыловых должностей ближе к линии боевого столкновения. Эти резервы по приказу Сырского нашли внутри Вооруженных сил.

Собеседники "Телеграфа" в Генштабе уверяют, что действия военного командования привели к снижению количества случаев СОЧ. Однако не уменьшается усталость военных. Некоторые из них третий, а кто-то и одиннадцатый год защищают страну на передовой. Сложный вопрос демобилизации решить невозможно, уверяют генералы. "Людей и так не хватает. До конца войны ожидать демобилизации всех или хотя бы значительной части не приходится", — сказал в разговоре с "Телеграфом" один из собеседников.

Вместо этого идет процесс создания новых бригад, которые в дальнейшем будут использоваться для обеспечения ротаций имеющихся подразделений на фронте. С одной стороны, создание новых бригад при критическом некомплекте других выглядит странно, с другой, как говорят собеседники, в том числе это происходит для лучшего эффекта от переговоров с партнерами. Однако все опрошенные нами эксперты, должностные лица и военные сходятся в одном: без усиленной мобилизации не будет успехов ни на фронте, ни даже в гипотетических переговорах.

Фантастика или время непопулярных решений пришло?

В стране есть люди, давно призывающие к реальным шагам, которые приведут к усилению мобилизации. Ветеран АТО, бывший командир взвода в "Айдаре" Евгений Дикий последние два года призывает сделать жизнь уклонистов максимально некомфортной. Он прямо говорит: если до весны ситуацию не исправить, война может быть проиграна. Иначе говоря, при наихудшем сценарии Украину может ожидать капитуляция и даже дальнейшая оккупация, говорит Дикий.

Впрочем, пока власть всячески оттягивает принятие непопулярных решений. Например, блокирование банковских счетов уклонистов. Очевидно, несмотря на то, что выборы до окончания войны не планируются, вопрос электоральных рейтингов никуда не исчез. И за ними постоянно следят на Банковой. Но, кажется, время таких решений настало. Потому что пока одни незаконно получают бронирование или откупаются от мобилизации, другие не знают четких сроков окончания службы и "мечтают" получить легкое ранение, чтобы хотя бы в госпитале отдохнуть от постоянных прилетов и вражеских штурмов.

В военной верхушке признаются, что не знают, как побороть эту несправедливость и увеличивать мобилизационные темпы. Там полагаются на совесть граждан и понимание, что опасность в виде России никуда не исчезла.

Свой сценарий справедливой мобилизации в недавнем интервью "Телеграфу" озвучивала известная волонтер Мария Берлинская. Ее рецепт одновременно прост и сложен — служить должны все.

"Мобилизация проваливается из-за отсутствия доверия. Экспрокурор, судья, правоохранитель, политик – это такой же человек, он тоже должен получить повестку и пойти служить. Все очень просто. Ты получишь право управлять своим народом, когда ты доказал это право своей собственной жизнью и тем, что ты готов рискнуть ради своего народа", — говорит Берлинская.

Скажем откровенно, в современных условиях звучит как фантастика. Или как единственный шанс выживания страны и нации. Как бы там ни было, мобилизацию придется усиливать. Как? Возможно, ответ на этот вопрос даст новый командующий Сухопутными войсками — генерал-майор Михаил Драпатый. Или, возможно, функцию призыва гражданских в армию вообще передадут в руки гражданских, как к этому призывают некоторые эксперты. Пока готового решения нет. Но сейчас самое время его найти. Время простых решений прошло.