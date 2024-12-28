В Одессе за копейки сдают 3-комнатную квартиру, но есть условие

Жилье расположено на первом этаже

В Одессе трехкомнатная квартира в приличном состоянии сдается без арендной платы, нужно оплачивать только коммунальные услуги (около 2000 гривен). Однако в квартире живет собака, о которой должен заботиться будущий жилец.

Объявление об аренде квартиры размещено на популярном сайте. Владелец сдает ее только для одного человека, более того — только девушке или женщине. Обязательное условие — не менее двух раз в день выгуливать собаку и ухаживать за ней.

Квартира расположена на первом этаже пятиэтажной "хрущевки", общая площадь — 75 квадратных метров. Жилье укомплектовано мебелью и бытовой техникой, есть кондиционер. Среди преимуществ – наличие парковочного места.

Рядом с квартирой есть вся необходимая инфраструктура — на расстоянии до 500 метров есть аптека, супермаркет, почта. Это неплохое предложение для тех, кто любит собак – ты получаешь не только жилье, но и домашнего любимца.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько стоит арендовать квартиру во Львове на Новый год. Цены зависят от многих факторов, но стартуют от 1000 гривен в сутки.