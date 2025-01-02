Редкое явление заметили в небе над Украиной. В сети уже появились фото

Это явление каждый раз имеет неповторимую гамму

С начала года в небе над Украиной фиксируют не только удивительно красивое закат, но и северное сияние. Редкое природное явление видели украинцы в нескольких областях.

Об этом пишут местные паблики. Так, северное сияние ночью 1 января, где-то в 21-22:00, видели в Харьковской, Днепропетровской и Киевской областях.

К тому же в Ивано-Франковске полярное сияние засветило почти все небо, хорошо видное с горы Острий у Косово.

"Северное сияние сейчас видно в некоторых областях Украины", — писали в сети.

Также украинцы писали и о северном сиянии в ночь на 2 января в Одесской области.

Заметим, что полярное сияние или северное сияние — атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоев атмосферы планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

Это явление каждый раз имеет неповторимую гамму из-за изменчивости химического состава атмосферы и погодных факторов.

С Земли северное сияние проявляется в виде быстро меняющегося свечения неба или лучей, полос, корон, "занавесов". Продолжительность северного сияния разная: от десятков минут и до нескольких суток.

Добавим, что чаще всего полярные сияния появляются во время сильных магнитных бурь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что выбрано 11 лучших фото полярного сияния за 2024 год, от них просто не оторвать глаз.