"Поцелуй Венеры и Луны" был замечен в небе над Украиной (фото)

Это самое яркое явление в ночном небе сейчас

В пятницу, 3 января, в небе над Украиной заметили необычное космическое явление: Луна рядом с Венерой. В Киеве планета очень хорошо видна, как немалая звезда.

На фото корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова видно, что Луна молодая в виде серпа. А "поцелуй Венеры и Луны" — самое яркое явление в ночном небе сейчас.

Эта космическая "пара" видна не только на Киевщине, но и даже в других уголках планеты, к примеру, в Ирландии. Венера – самая яркая планета в ночном небе, поэтому она хорошо видна рядом с Луной.

Венера и Луна в Ирландии

Как пишет Space, Венера приблизится к молодой Луне, освещенной примерно на 18%. Они будут на расстоянии всего двух градусов друг от друга, что позволит увидеть их даже невооруженным глазом. Это явление можно увидеть на восточном небе, после наступления тьмы.

Кроме Венеры, рядом с Луной засияет Сатурн, но он будет виден хуже, ведь он находится на большем расстоянии от Земли. Ученые добавляют, что когда это трио опустится максимально близко к горизонту, начнется первый метеоритный дождь 2025 года.

"Около 120 падающих звезд в час — некоторые очень яркие. Они вызваны пылью и мусором, оставленным во внутренней части Солнечной системы кометой или астероидом под названием 2003 EH1", — говорит репортер и опытный звездочет Джейми Картер.

Напомним, первая полная Луна нового года, называется Волчья Луна. Это название берет свои корни в давних традициях. Считается, что Луну так называли из-за того, что в этот сезон волки наиболее активно воют.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что можно увидеть на ночном небе в январе 2025 года.