В новогоднюю ночь в небе на Ивано-Франковщине заметили впечатляющее явление (фото)

Фотографии были сделаны с горы Острий над Косовым

В новогоднюю ночь на Ивано-Франковщине заметили удивительное явление — все небо покрыло северное сияние. Оно переливалось розоватыми оттенками.

Соответствующие фотографии опубликовали в социальных сетях. Впечатляющее атмосферное явление заметили, в частности, неподалеку от Косово в 1:30.

Отмечается, что фото сделаны с горы Острий над Косовым.

Справка: Полярное сияние, северное сияние — это атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

Каждое явление обладает своей неповторимой гаммой в силу непостоянства химического состава атмосферы и погодных факторов.

При наблюдении с поверхности Земли полярное сияние проявляется в виде общего быстро меняющегося свечения неба или движущихся лучей, полос, корон, "занавесей". Длительность полярных сияний составляет от десятков минут до нескольких суток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре 2024 года в Украине можно было наблюдать северное сияние: небо приобрело нежную розовую и зеленоватую окраску.