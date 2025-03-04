Произошло несколько пожаров, есть пострадавшие: Одесса приходит в себя после атаки "шахедов" (фото, видео)

Россияне попали в критическую инфраструктуру и не только

Взрывы в Одессе, которые местные жители услышали в ночь на 4 марта, стали причиной пожара и травмирования людей. В результате атаки "шахедов" на город четыре человека пострадали, они получают необходимую помощь.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов. "Повреждены жилые дома, два частных детских сада", — добавил он.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в результате атаки получила повреждения критическая инфраструктура и жилые дома. В нескольких районах города возникли пожары, которые оперативно потушили, невзирая на повторную воздушную тревогу.

"По предварительной информации пострадали 4 человека. В ликвидации последствий приняло участие более 80 спасателей, задействовано 17 единиц пожарной техники", — говорится в сообщении.

Удары также повредили два частных детских сада. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры временно прекратили работу три котельные, что привело к перебоям с теплоснабжением в части города. Котельные уже подключены к альтернативным источникам питания, и теплоснабжение в домах восстановлено.

Напомним, что вечером в понедельник, 3 марта, Одессу массированно атаковали вражеские беспилотники со стороны моря. Жители города сообщали о мощных взрывах и клубах дыма в небе. В одном из районов возник масштабный пожар, также было зафиксировано отключение электроэнергии.

Также ранее "Телеграф" писал, что на заводе Ахметова произошел мощный взрыв. Часть здания уничтожена.