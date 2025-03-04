Сталося кілька пожеж, є постраждалі: Одеса оговтується після атаки "шахедів" (фото, відео)

Росіяни поцілили в критичну інфраструктуру і не тільки

Вибухи в Одесі, які місцеві мешканці почули в ніч на 4 березня, стали причиною пожежі та травмування людей. Внаслідок атаки "шахедів" на місто четверо людей постраждали, вони отримують необхідну допомогу.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов. "Пошкоджено житлові будинки, два приватних дитячих садочки", — додав він.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), в результаті атаки зазнала пошкоджень критична інфраструктура та житлові будинки. У кількох районах міста виникли пожежі, які оперативно загасили, незважаючи на повторну повітряну тривогу.

"За попередньою інформацією постраждали 4 особи. В ліквідації наслідків взяли участь понад 80 рятувальників, задіяно 17 одиниць пожежної техніки", — йдеться у повідомленні.

Удари також пошкодили два приватні дитячі садочки. Через ушкодження енергетичної інфраструктури тимчасово припинили роботу три котельні, що призвело до перебоїв із теплопостачанням у частині міста. Наразі котельні вже підключено до альтернативних джерел живлення, і теплопостачання в будинках відновлено.

Нагадаємо, що ввечері у понеділок, 3 березня, Одесу масовано атакували ворожі безпілотники з боку моря. Жителі міста повідомляли про потужні вибухи та клуби диму в небі. В одному з районів виникла масштабна пожежа, також було зафіксовано відключення електроенергії.

Також раніше "Телеграф" писав, що на заводі Ахметова стався потужний вибух. Частину будівлі знищено.