Выгорели даже окна: в Одесской области показали последствия атаки "шахедов", есть погибший (фото)

Масштабы разрушений большие

Взрывы в Одессе прозвучали вечером 4 марта. Россияне атаковали регион "шахедами", в результате этого погибли. Пострадала гражданская и критическая инфраструктура.

Олег Кипер на странице в Телеграм сообщил, что в пригороде Одессы погиб мужчина. Это житель села Лиманка.

По словам Кипера, он умер в результате осколочных ранений. Мужчине было 77 лет.

В Главном управлении ГСЧС в Одесской области сообщили, что масштабы разрушений велики. Спасатели также заявили о пожарах в частных домах.

"Пострадала гражданская и критическая инфраструктура. Более 60 спасателей ликвидировали последствия террора", — говорится в сообщении ГСЧС.

В одном из помещений от огня полностью поплавились металлопластиковые окна.

На кадрах, которые опубликовали в ведомстве заметно большой огонь. Также враг атаковал одно из отделений Новой почты.

Ранее "Телеграф" писал, что вечером 3 марта россияне атаковали Одессу, из-за чего была остановлена работа трех районных котельных. В общей сложности было повреждено 93 частных дома и одну из городских подстанций. Город массированно атаковали вражеские беспилотники.

Также мы рассказывали, что генерал Драпатый подтвердил удар по военному полигону в Днепропетровской области.