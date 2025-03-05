Вигоріли навіть вікна: на Одещині показали наслідки атаки "шахедів", є загиблий (фото)

Масштаби руйнувань великі

Вибухи в Одесі лунали ввечері 4 березня. Росіяни атакували регіон "шахедами", внаслідок цього є загиблі. Постраждала цивільна та критична інфраструктура.

Олег Кіпер на сторінці в Телеграм повідомив, що у передмісті Одеси загинув чоловік. Це житель села Лиманка.

За словами Кіпера, він помер внаслідок осколкових поранень. Чоловікові було 77 років.

В Головному управлінні ДСНС в Одеській області повідомили, що масштаби руйнувань були великі. Рятувальники також заявили про пожежі в приватних будинках.

"Постраждала цивільна та критична інфраструктура. Понад 60 рятувальників ліквідовували наслідки терору", — йдеться у повідомленні ДСНС.

В одному з приміщень від вогню повністю випалились металопластикові вікна.

На кадрах, які опублікували у відомсті помітно великий вогонь. Також ворог атакував одне з відділень Нової пошти.

Раніше "Телеграф" писав, що увечері 3 березня росіяни атакували Одесу, через що було зупинено роботу трьох районних котелень. Загалом було пошкоджено 93 приватні будинки та одну з міських підстанцій. Місто масовано атакували ворожі безпілотники.

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