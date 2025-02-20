Были жемчужиной у моря, а теперь? Как изменились когда-то популярные курорты за 3 года оккупации РФ (фото, видео)

Когда-то тут негде иголке было упасть, а теперь — сплошные руины

Почти три года прошло с тех пор, как Россия захватила популярные курорты Херсона, Запорожья и Донбасса. За это время когда-то цветущие туристические локации превратились в заброшенные территории под контролем оккупантов и местных коллаборантов.

Кирилловка, до войны привлекавшая тысячи туристов теплыми водами Азовского моря между косами Федотова и Пересыпь, сейчас стала военной базой оккупантов.

Бердянск, где раньше бушевала курортная жизнь, теперь поражает пустыми и засоренными пляжами. Деревянные зонтики поломанные, пешеходные дорожки занесло песком, а побережье зарастает сорняками. Дороги к пляжам усеяны мусором и постепенно разрушаются без надлежащего ухода.

Железный Порт на Черном море, до войны являвшийся одним из самых популярных курортов Херсонщины, теперь находится под российской оккупацией. Этот курортный поселок, известный своими широкими песчаными пляжами и развитой инфраструктурой, сейчас превратился в руины.

Как отдыхали в Железном Порту в 2017 году:

Пляжи были переполнены:

Экологическая ситуация также усугубилась. Летом 2024 года берега страдали от нашествия медуз. Дополнительный ущерб нанес разлив нефти у Керченского пролива — мазут из российских танкеров запачкал пляжи. Не говоря уже о том, что акватория заминирована. Морские волны иногда выносят на берег взрывные устройства. Это делает отдых у моря смертельно опасным.

Напомним, по словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, Бердянск и Кирилловка превратились в военные базы. На месте бывших курортных зон теперь расположены вражеские подразделения, поскольку доступ украинских военных к побережью Азовского моря затруднен.

Также ранее "Телеграф" писал, что оккупированную Кирилловку накрыло необычное явление. Как выглядит популярный курорт в феврале.