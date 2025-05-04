Пауки в доме? Вот, что поможет их избавиться

Есть действенные способы, которые помогут устранить пауков

У каждого из нас хотя бы раз появлялись пауки в квартире или доме. Обычно они прячутся в уголках и труднодоступных местах. Они вызывают дискомфорт и пугают своим видом, поэтому хочется как можно быстрее избавиться от этих насекомых. Также мы рассказывали, как избавиться от затхлого запаха на даче.

Пауки появляются в помещении, когда на улице холодно, а также, когда ищут пищу. Они селятся в темных углах, щелях или там, где скапливаются другие насекомые. Также их можно увидеть там, где высокая влага и мусор. "Телеграф" расскажет, как избавиться от "незваных гостей".

Как избавиться от пауков в доме

Сделайте дома генеральную уборку: пропылососьте все углы, под шкафами, кроватями, диванами и другой мебелью. Особое внимание обратите на плинтусы. Тогда промойте пол водой с лимонной кислотой, уксусом или содой. Делайте это регулярно, а также проветривайте помещение.

Держите закрытыми все щели, в том числе избавьтесь от трещин в стенах и лишних щелей. Обратите внимание на вентиляционные отверстия и дымоход, потому что часто насекомые выползают оттуда.

Большой паук в доме, фото из сети

В теплые сезоны устанавливайте на окна москитные сетки. Это убережет вас не только от пауков, но и от мух и комаров.

Пауки ненавидят разные ароматы, поэтому пригодятся эфирные масла мяты, эвкалипта, цитрусовых. Достаточно опрыскать ими углы в комнатах. Для лучшего эффекта можно обработать поверхности раствором из уксуса.

Эффективным способом борьбы с пауками станут грецкие орехи или цитрусовые. Надо разложить куски на поверхностях, особенно в уголки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как устранить неприятный запах из раковины. Собрали несколько действенных средств.