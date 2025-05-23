В Одессе раздаются взрывы: город под массированной атакой

Россияне все утро кошмарят Одессу дронами.

В Одессе утром 23 мая раздаются взрывы. Сообщается, что город под массированной атакой вражеских беспилотников.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", утром над Одессой фиксировали вражеские разведывательные дроны. Сначала слышались взрывы из пригорода, а теперь и в самом городе.

В местных пабликах пишут, что дроны видны над Одессой — летят они довольно низко.

Начальник департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич призвала родителей не передвигаться вместе с детьми по улицам во время воздушной тревоги. Первая смена будет учиться дистанционно.

"Уважаемые родители, не передвигаемся по улицам во время угрозы с детьми. Первая смена дистанционно. Дети, которые уже в учебном заведении, будут находиться в укрытиях. Пожалуйста, нужно убедиться, что зашел ребенок в заведение. Понимаю, что это лишнее напоминание, но нужно. Садочки примут после отбоя", — говорится в сообщении.

Помимо целого роя шахедов, в Одессе также добавилась угроза баллистики. Это уже четвертая тревога с 00:00 23 мая.

Ранее "Телеграф" также писал, что "шахеды" атаковали Украину всю ночь. БПЛА двигались в направлении Киевщины, северо-запада и западных регионов.