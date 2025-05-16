В Днепре прогремели взрывы во время переговоров России и Украины в Турции

Россия ударила баллистикой

В Каменском районе Днепропетровской области и Днепре в пятницу, 16 мая, днем прогремели мощные взрывы. В то время как в Турции проходили переговоры по перемирию и завершению войны.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". По данным мониторов, по Днепропетровской области Россия запустила несколько баллистических ракет.

"Повторные взрывы в Каменском районе Днепропетровской области", — сообщают местные СМИ.

Заметим, что взрывы прогремели примерно в 13:20, а встреча делегаций РФ и Украины в Стамбуле началась примерно в то же время. По данным Воздушных Сил Украины, угроза баллистики фиксировалась с востока. Предварительно пуски ракет происходили из Таганрога. Вероятнее всего, удар нанесли ракетами "Искандер-М".

По словам местных, взрывы были настолько сильными, что их слышали даже в Днепре. В то же время после баллистической атаки мониторы фиксировали над Каменским районом разведывательный БПЛА.

Напомним, что недавно в Крыму была неспокойная ночь и утро, взрывы слышали в нескольких населенных пунктах оккупированного полуострова. Возле Перевального (Симферопольский район) в результате ночной атаки загорелся военный склад, утром продолжалась детонация боеприпасов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне запустили по Одессе баллистические ракеты из оккупированного Крыма. По предварительной информации, они полетели в сторону соседнего Черноморска.