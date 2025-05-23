"Шахеды" атаковали Украину всю ночь: где слышали взрывы, есть ли разрушения

Российские дроны штурмовали небо над Украиной

Россия снова атаковала Украину ударными беспилотниками в течение ночи с 22 на 23 мая. Взрывы раздавались в Запорожской и Киевской областях.

Воздушная тревога продолжалась несколько часов подряд. О масштабной атаке беспилотников сообщили воздушные силы Вооруженных сил Украины.

В течение ночи враг запускал несколько групп беспилотников по разным направлениям. Дроны фиксировали в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Черновицкой, Николаевской, Полтавской и Запорожской областях.

Первые группы "шахедов" россияне запустили около 22:00 в среду. Беспилотники двигались с оккупированных территорий и русских Курской и Белгородской областей. В 23.04 группу дронов заметили на севере Запорожской и востоке Днепропетровской областей.

Около часа ночи военные предупредили о новых группах ударных беспилотников с юга на Николаевщину. Также ночью враг запускал дроны из Курской области на Сумщину и из Белгородской области на Харьковщину. БПЛА двигались в направлении Киевщины, северо-запада и западных регионов.

В Киевской области работала противовоздушная оборона. Киевская областная военная администрация в 05:17 сообщила о движении вражеских беспилотников в регионе. Жителям напомнили о запрете фотографировать работу военных и призвали оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

По состоянию на 05:05 в небе находилось несколько групп "шахедов" и других БПЛА.

В 07:11 Воздушные силы обновили информацию о расположении вражеских беспилотников. Группы "шахедов" находились в центре Сумской области, на севере Черниговщины, на севере Киевщины и на западе Полтавщины. Некоторые дроны двигались вдоль границы с Беларусью в направлении Житомирской области.

В Полтавской ОВА сообщили, что в Кременчугской общине в результате прямого попадания уничтожено предприятие, повреждено 7 частных домов, один человек травмирован (отказался от госпитализации). Без света более 100 юридических и почти 1800 бытовых потребителей из-за повреждений линий электропередач. "Специалисты работают над возобновлением поставки электроэнергии", — написал и.о. начальника Полтавской областной военной администрации Владимир Николаевич Когут Владимир Когут.

Также стало известно о повреждениях зданий и транспортных средств в Коломыйском районе Ивано-Франковской области. Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОВ Светлана Онищук.

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что из-за падения обломков возник пожар на железнодорожной станции в одном из районов Черновицкой области. Подразделения ГСЧС оперативно локализовали пожар. "Травмированных или погибших, к счастью, нет", — добавил чиновник.

Воздушная тревога до сих пор продолжается в ряде областей Украины:

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Липецкой области украинские дроны подожгли важное российское предприятие. Российские власти традиционно рассказывают сказки о "сбитии БПЛА" и о "падении обломков"