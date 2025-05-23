Россия ударила баллистикой по Одессе, над городом вздымается дым (фото, видео)

Одессу встряхнуло баллистическими ракетами

Сильные взрывы в Одессе прогремели после обеда 23 мая. Россияне в очередной раз запустили по городу баллистику.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Перед этим в Воздушных силах сообщали о выходе баллистики из Крыма.

Как сообщил известный военный паблик "Николаевский Ванек", по портовой инфраструктуре враг запустил две ракеты.

Как сообщил читатель "Телеграфа", взрывы были настолько сильными, что дома изрядно потрясло. "Меня даже отбросило на кресло", — отмечает Влад.

В 14:41 объявили об отбое угрозы баллистики Можно исходить из укрытий.

Последняя тревога была уже пятой с начала суток. Враг не дает покоя ни днем, ни ночью.

Напомним, россияне кошмарят Одессу еще с самого утра. Сначала ударили целым роем дронов, теперь баллистикой. В результате утренней атаки ранен. Также известно о разрушении частного дома.

Ранее "Телеграф" также писал, что "шахеды" атаковали Украину всю ночь. В течение ночи враг запускал несколько групп беспилотников по разным направлениям. Дроны фиксировали в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Черновицкой, Николаевской, Полтавской и Запорожской областях. На Буковине атаковали железную дорогу.