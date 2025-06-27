Какое время, такая и романтика. В Одессе заметили женщину с необычным пассажиром в детской коляске (видео)

Причины странной сцены остались за кадром

В Одессе на видео попала странная ситуация — женщина везла в детской коляске взрослого мужчину. В сети смеются.

Видео опубликовал Telegram-канал "Х**овая Одесса". Мужчина едва поместился в коляске, его ноги свисали с обеих сторон от ручки. Видно, что женщине потребовались усилия, что везти тяжелого мужчину. По какой причине это вообще произошло — осталось за кадром.

"Это могли быть мы с тобой, но ты не захотела быть счастливой", – с сарказмом подписали видео.

Комментаторы также выдали порцию иронии. Некоторые предположили, что "пассажир" детской коляски был нетрезвым.

"Одесская женщина и коня на скаку остановит и в пьяном виде не коляске домой отвезет", "Романтика", "Все мы знаем, что первые 50 лет мальчика самые тяжелые", "Когда просила у Вселенной мужика с машиной", — шутят комментаторы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мужчина из Одессы стал героем вирусного видео из-за своего необычного наряда. Курьез порадовал украинцев, которые начали гадать, что же побудило героя ролика настолько экстравагантно одеться. Шею и голову он решил украсить венками, а торс прикрыть юбкой. Правда, видимо, герой видео все же решил перестраховаться, а потому полупрозрачная юбка была надета поверх шорт.