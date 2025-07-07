Опасный "дар моря" вынесло прямо на забитый людьми пляж в Одессе (видео)

В сети уже прокомментировали находку

На одном из пляжей Одессы, которую враг регулярно атакует беспилотниками, обнаружили опасную находку — остатки дрона. За время полномасштабной войны над морем неоднократно сбивали ракеты и БПЛА, поэтому появление этих деталей не вызвало особого удивления у местных.

Соответствующие видео было опубликовано в одном из одесских пабликов. На кадрах видно, что на пляже толпа людей рассматривает крыло того самого дрона.

В описании ролика указано, что опасный предмет вынесло волнами на берег.

В комментариях под постом люди разделились на два лагеря: одни возмутились, что трогать такие "находки" крайне опасно, как это делают люди на видео, другие же просто пошутили на этот счет.

Стоит отметить, что спасатели неоднократно предупреждали украинцев, чтобы те ни в коем случае не трогали подобные предметы руками и не проводили никаких механических действий, поскольку это может быть опасно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на пляжах Одессы этим летом огромное количество отдыхающих. В воде купается множество взрослых с детьми, а на берегу загорает еще больше людей. Одесситы этим показывают невероятную стойкость духа.