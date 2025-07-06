На пляжах Одессы негде яблоку упасть от количества отдыхающих (видео)

Погода позволила выйти одесситам до войны

Война в Украине длится уже 1229 дней, но дух одесситов остается несокрушимым. Пляжи в Одессе в воскресенье, 6 июля, очень переполнены.

Об этом сообщают в местных телеграм-каналах. Там показали соответствующие видео, где на 16-й станции фонтана находится много людей.

Несмотря на постоянную опасность моря, мины в воде и регулярные воздушные тревоги, пляжи легендарного курортного города переполнены отдыхающими.

На побережье Одессы, где функционирует всего несколько официальных пляжей, буквально негде яблоку упасть. В воде купается множество взрослых с детьми, а на берегу загорает еще больше людей. Одесситы этим показывают невероятную стойкость духа.

В течение дня температура постепенно росла от +22 рано утром до +26 во второй половине дня (в 15:00 и 18:00).

День начался с ясного солнечного неба, а затем появилась небольшая облачность. После 12 часов небо стало частично облачным с солнечными лучами.

Однако ситуация с безопасностью на пляжах остается критической. Недавно чуть не случилась трагедия, когда дети на надувном матрасе заплыли в открытое море. Спасатели не смогли выйти в море для спасения, поскольку им это запрещено из-за военного положения и минной опасности.

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