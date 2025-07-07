Небезпечний "дар моря" винесло прямо на забитий людьми пляж в Одесі (відео)

У мережі вже прокоментували знахідку

На одному із пляжів Одеси, яку ворог регулярно атакує безпілотниками, виявили небезпечну знахідку — залишки дрону. За час повномасштабної війни над морем неодноразово збивали ракети та БПЛА, тому поява цих деталей не викликала особливого подиву у місцевих.

Відповідні відео було опубліковано в одному з одеських пабліків. На кадрах видно, що на пляжі натовп людей розглядає крило того самого дрона.

В описі ролика зазначено, що небезпечний предмет винесло хвилями на берег.

У коментарях під постом люди розділилися на два табори: одні обурилися, що чіпати такі "знахідки" вкрай небезпечно, як це роблять люди на відео, інші ж просто пожартували з цього приводу.

Варто зазначити, що рятувальники неодноразово попереджали українців, щоб ті в жодному разі не чіпали подібні предмети руками та не проводили жодних механічних дій, оскільки це може бути небезпечним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на пляжах Одеси цього літа величезна кількість відпочиваючих. У воді купається безліч дорослих із дітьми, а на березі загоряє ще більше людей. Одесити цим показують неймовірну стійкість духу.