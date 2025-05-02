В Одессе можно купить смарт-квартиру всего за $7 тысяч — фото с нее не для слабонервных
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В квартире вместо дверей – шторы
Мечтаете найти доступное жилье, которое можно свободно обустроить по своему вкусу и бюджету? Идеальным вариантом может стать смарт-квартира в Хаджибейском районе Одессы, но есть нюанс…
Соответствующее объявление разместили на популярном сайте купли-продажи. Автор отметила, что здесь есть раздельный санузел и необходимая мебель.
Квартира находится на последнем этаже 3-этажного кирпичного дома по улице Столбовой.
Общая площадь составляет 22 м², с комнатой-студией на 18 м² и кухней площадью 4 м². Есть душевая кабина и бойлер, а также в квартире установлены кондиционер, холодильник, плита и стиральная машина. Однако, стоит заметить, что квартира нуждается в капитальном ремонте. Подъезд дома находится также в заброшенном состоянии: потрепанные стены, грязь, старая лестница и перила.
Внутри — голые бетонные стены, открытые коммуникации. Пол сделан из очень изношенных и старых досок. Межкомнатные перегородки заменены на шторы вместо дверей.
Тем не менее, квартира расположена в удобном районе. В пешей доступности есть остановка общественного транспорта, магазины, новая почта и другие необходимые объекты инфраструктуры. Шевченковский парк также недалеко, что обеспечивает дополнительные возможности для отдыха на природе.
За такие "хоромы" владелица просит 7 000 долларов или почти 290 000 гривен.
Такое предложение – отличная возможность создать комфортное жилье собственными силами и по доступной цене!
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре на продажу выставили необычную квартиру-студию, которая привлекает внимание благодаря своей высокой мобильности. Это компактное жилье площадью всего в несколько квадратных метров оценено в 13 500 долларов.