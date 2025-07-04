Квартиру с душком СССР сдают во Львове по космической цене
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За такие деньги есть варианты поинтереснее, считает автор видео
Снять квартиру в Киеве предлагают трем студентам. У жилья нет надлежащих условий, а аренда стоит дорого.
Об этом сообщили в местном телеграмм-канале Реальный Львов. Автор снял видео с фотографиями квартиры и рассказал, что там не так.
Первое, что бросается в глаза – предложение однокомнатной квартиры не для одного человека. Она находится в старом доме.
Ремонт в доме старый: обои на стенах розового цвета имеют дыры и пятна, кровать без матраса, один шкаф, кухня также в ужасном состоянии.
"Мне интересно, как два-три человека должны делить шкаф. Неужели нельзя было наклеить нормальные наклейки на холодильник", — акцентирует автор.
За это жилье владельцы хотят получить 11 тысяч гривен. В стоимость не входит оплата коммунальных услуг, поэтому студентам, которые там будут проживать, придется платить отдельно.
Что интересно, в туалете ситуация не хуже. Автор видео говорит, что техника стара, а в ванной можно набрать теплой воды и подумать, зачем такую квартиру снимать.
Он также акцентировал внимание на том, что за такие деньги есть более интересные предложения.
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