Квартиру с душком СССР сдают во Львове по космической цене

За такие деньги есть варианты поинтереснее, считает автор видео

Снять квартиру в Киеве предлагают трем студентам. У жилья нет надлежащих условий, а аренда стоит дорого.

Об этом сообщили в местном телеграмм-канале Реальный Львов. Автор снял видео с фотографиями квартиры и рассказал, что там не так.

Первое, что бросается в глаза – предложение однокомнатной квартиры не для одного человека. Она находится в старом доме.

Ремонт в доме старый: обои на стенах розового цвета имеют дыры и пятна, кровать без матраса, один шкаф, кухня также в ужасном состоянии.

"Мне интересно, как два-три человека должны делить шкаф. Неужели нельзя было наклеить нормальные наклейки на холодильник", — акцентирует автор.

За это жилье владельцы хотят получить 11 тысяч гривен. В стоимость не входит оплата коммунальных услуг, поэтому студентам, которые там будут проживать, придется платить отдельно.

Что интересно, в туалете ситуация не хуже. Автор видео говорит, что техника стара, а в ванной можно набрать теплой воды и подумать, зачем такую квартиру снимать.

Он также акцентировал внимание на том, что за такие деньги есть более интересные предложения.

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