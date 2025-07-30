Вкусно поесть, погулять и покупаться. Сколько стоит отдохнуть в Одессе за три дня (видео)

Не все пляжи комфортны для отдыха

Отдохнуть в Одессе на три дня можно за немалые деньги, но впечатлений и эмоций будет достаточно. Про какие суммы идет речь?

Девушка в ТикТок поделились опытом отдыха на побережье Черного моря и рассказала о расходах на трехсуточный уик-энд. По их подсчетам поездка обошлась в относительно небольшую сумму.

Путешествие в Одессу началось с переезда поездом из Харькова. Билет на одного человека стоил около 700 гривен. В гостинице девушек поселили раньше стандартного времени за дополнительную плату в размере 200 гривен.

Какой номер они выбрали неизвестно. Но проживание в стандартных апартаментах через три ночи, например, в августе, стоит от 11 тысяч гривен.

В первый день отдыха девушки посетили пляж "Лагуна". Аренда шезлонгов для загара обошлась в 400 гривен, однако у этого пляжа недостаток.

По словам, автора видео, там неудобное мероприятие в море из-за острых и больших камней.

Вечером они прогулялись историческим центром, территорией возле Одесского оперного театра и посетили знаменитую Потемкинскую лестницу.

Оперный театр Одесса

Потемкинская лестница в Одессе

Второй день они провели на другом пляже у ресторана "Лакамбала". Этот пляж поразил их атмосферой, чистой и прозрачной водой. Рядом находятся заведения, где можно вкусно поесть и отдохнуть.

Третий день девушки посвятили прогулкам по городу в районе Аркадии, исследуя местные достопримечательности и атмосферу курортного района.

Какая стоимость отдыха

Автор видео спросила у подписчиков, сколько стоил отдых. В комментариях украинцы предположили, что отдых обошелся в 8 тысяч гривен. Другие писали, что это мало, и в Одессу нужно брать от 15 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где отдохнуть в Одессе и области и где действительно можно купаться.