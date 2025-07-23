То зеленая, то красная. Цвет водоема в Ивано-Франковской области превращается в радугу (видео)

Купание в водоемах с грязной или мутной водой представляет опасность

В Ивано-Франковской области что-то странное происходит с водоемами. Ручей в Волчинке в мае 2025 года имел красный цвет, а в Коломыи — зеленый.

Об этом сообщили в местных пабликах. Жители говорят, что поток в Коломыи находится рядом с жилым домом.

Автор видео не знает, почему вода имеет такой зеленый цвет. Что интересно, это не похоже на цветение воды, ведь в таких водоемах быстрое течение.

В местных телеграм-каналах писали, в мае в Волчинке вода была красного цвета. О причине не сообщали, но вода была похожа на кровь, которую размешали с водой.

Волчинец

Следует отметить, что не рекомендуется набирать воду для питья из ручьев, потоков и других открытых водоемов, поскольку она может содержать вредные бактерии, вирусы и паразитов. Купание в водоемах с грязной или мутной водой также представляет опасность для здоровья, ведь может привести к кожным заболеваниям и инфекциям.

Следует добавить, что такая ситуация с украинскими водоемами происходит не в первый раз. Недавно загрязнение воды было замечено в Кременчугском водохранилище. Подробности читайте в материале по ссылке.