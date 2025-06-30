Не Одесса: где в Украине дешевле всего отдохнуть на море с открытым пляжем (фото, видео)

Черноморск – альтернатива Одессе: чистые пляжи, дешевле жилье и меньше толп. Что посмотреть и сколько стоит – в материале

Туристический сезон в Одесской области начался, но отдыхать в самой Одессе многим украинцам не по карману. В этом году открытые пляжи есть и в области, в частности в Черноморске. Заработал Центральный пляж. Черноморск — компактный, более спокойный, чем Одесса, и при этом позволит сэкономить средства.

Купание в море в Черноморске

Центральный пляж Черноморска раньше получал награды, сейчас вынужденно изменил вид из-за российской военной агрессии. Однако здесь все же хорошо развитая инфраструктура, чистая береговая линия и удобный вход в воду. На пляже дежурят спасатели – с 8 утра до 20 вечера.

В случае воздушной тревоги люди должны переходить в укрытие. Ближайшее расположено в нескольких сотнях метров в жилой застройке.

Черноморский пляж с тетраподами/ Фото: Суспильне

Сколько стоит отдохнуть в Черноморске?

Черноморск – это вариант для тех, кто хочет моря без ажиотажа больших курортов. Номера в Черноморске стоят от 500 грн. За эти деньги предлагают размещение в гостевом доме в нескольких минутах пешком до моря. В номере — холодильник и кондиционер, на общей территории — мангал, кухня и т.д.

Дороже — от 1000 грн можно снять отдельную квартиру или номер со всеми удобствами в отеле. В некоторых зонах отдыха также работает бассейн.

Цена проживания в Черноморске в 2025 году

Жить можно и в комплексах отдыха

Что посмотреть в Черноморске, кроме моря

В Черноморске есть несколько парков, ресторанов, баров. Следует знать, что в городе ограничили ночную деятельность развлекательных заведений. Клубам запрещено работать с 22:00 до 7:00. А с 23:00 и до 7 утра действует особый режим передвижения.

Если море уже не радует, неподалеку от Черноморска расположен парк развлечений "Нью-Васюки". Локация — село Молодежное, ул. Великодолинская дорога 11. Здесь есть три водных локации, с бассейном и горками, большие аттракционы, зона с животными и т.д. Стоимость полного билета в выходной – 1000 грн, в будние дни – 700 грн. Льготный билет действует для детей от 6 до 13 лет включительно, УБД, ВПЛ, инвалидов первой и второй группы, многодетных семей и людей старше 70 лет.

"Нью-Васюки" — цены 2025

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львовской области также открыли пляжи. Часть зон отдыха у воды доступна только за деньги.