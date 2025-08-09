Огонь приближается к домам. В Одесской области вспыхнул пожар (видео)

Горит большая территория

В Одесской области вспыхнул масштабный пожар. Загорелись поля у частных домов, огонь очень быстро распространяется.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что есть угроза перекидывания огня на частные дома.

На видео видно, как горит большая территория поля и идет сильный дым. Причины возгорания не известны, однако вероятно это произошло из-за поджигания сухостоя или нарушения правил пожарной безопасности. Известно, что огонь охватил поле у Фонтанки.

Заметим, по данным ГСЧС, только за прошедшие сутки в Одесской области было зафиксировано 80 пожаров. Из них 75 выездов на возгорание сухой растительности на общей площади 64 га.

Как отметили спасатели, 8 августа днем в селе Новосельцы, Раздельнянского района, по улице Центральная, горела сухая трава на территории частного домовладения. Этот пожар закончился трагедией, ведь на территории было обнаружено тело хозяина, 1968 года рождения. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем хозяином во время разведения костра.

Также 7 июля днем в селе Лиманка, Одесского района, горела сухая трава, стерня, подстилка лесопосадки и заброшенного сада. Обошлось без пострадавших. Пожар ликвидирован.

