"Мой автомобиль горел дольше всего": вайб одесситки после атаки на город поразил сеть

Россия ударила по Одессе дронами

Одесситка рассказала, как горел ее автомобиль после российской атаки на Одессу 24 июля. Слова девушки уже завирусились в сети и удивили пользователей.

Соответствующие видео распространяют местные каналы. Отметим, что 24 июля Россия ударила по Одессе, в результате атаки разрушения получил рынок "Привоз", дома вокруг и тд.

"Моя машина пылала дольше всего, я залила полный бак. Хорошо пылала, ярко, как я и люблю жить" — говорит одесситка, у которой сгорело авто во время прилета.

Именно эти слова удивили пользователей, отметивших, что такого позитива давно не видели. Некоторые люди даже спрашивали, какие успокоительные принимает женщина. Были и те, кто говорил, что главное, что одесситка целая, а машина — не столь важно. Украинцы оценили не только позитив девушки, но и ее легкость. Однако не следует забывать, что улыбка одесситки вполне может являться реакцией на стресс, а не позитивом.

Напомним, что в результате российского удара 24 июля в Одессе пострадал легендарный рынок "Привоз". Было разрушено много павильонов и магазинов, однако украинцы вместе со спасателями разбирали завалы и ликвидировали последствия. Кстати, наша корреспондентка показала эксклюзивные кадры рынка после удара.

Кроме этого, 24 июля взрывы раздавались и в Черкассах. Из-за ракетных ударов вспыхнул пожар. По данным ОВА, враг ударил ракетами со шрапнелью, чтобы нанести как можно больше вреда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 22 июля Одесса также оказалась под атакой. Была повреждена жилая инфраструктура, сгорело административное здание и припаркованные на улице автомобили.