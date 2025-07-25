Укр

"Мой автомобиль горел дольше всего": вайб одесситки после атаки на город поразил сеть

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Одесситка рассказала, как после атаки горела ее машина Новость обновлена 25 июля 2025, 17:19
Одесситка рассказала, как после атаки горела ее машина. Фото Коллаж "Телеграфа"

Россия ударила по Одессе дронами

Одесситка рассказала, как горел ее автомобиль после российской атаки на Одессу 24 июля. Слова девушки уже завирусились в сети и удивили пользователей.

Соответствующие видео распространяют местные каналы. Отметим, что 24 июля Россия ударила по Одессе, в результате атаки разрушения получил рынок "Привоз", дома вокруг и тд.

"Моя машина пылала дольше всего, я залила полный бак. Хорошо пылала, ярко, как я и люблю жить" — говорит одесситка, у которой сгорело авто во время прилета.

Именно эти слова удивили пользователей, отметивших, что такого позитива давно не видели. Некоторые люди даже спрашивали, какие успокоительные принимает женщина. Были и те, кто говорил, что главное, что одесситка целая, а машина — не столь важно. Украинцы оценили не только позитив девушки, но и ее легкость. Однако не следует забывать, что улыбка одесситки вполне может являться реакцией на стресс, а не позитивом.

Напомним, что в результате российского удара 24 июля в Одессе пострадал легендарный рынок "Привоз". Было разрушено много павильонов и магазинов, однако украинцы вместе со спасателями разбирали завалы и ликвидировали последствия. Кстати, наша корреспондентка показала эксклюзивные кадры рынка после удара.

Кроме этого, 24 июля взрывы раздавались и в Черкассах. Из-за ракетных ударов вспыхнул пожар. По данным ОВА, враг ударил ракетами со шрапнелью, чтобы нанести как можно больше вреда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 22 июля Одесса также оказалась под атакой. Была повреждена жилая инфраструктура, сгорело административное здание и припаркованные на улице автомобили.

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#Одесса #Авто #Горит #Атака