Поймал настоящее "сокровище". Рыбак показал редкую рыбу из Красной книги (видео)

В Украине рыбак поймал редкую краснокнижную рыбу. Речь идет о марене обыкновенной, которую еще называют усач.

Соответствующее видео появилось в Fecebook. В то же время, где именно была поймана рыба, неизвестно.

На видео рыболов показывает среднего размера рыбу с красными плавниками и небольшими усами. Он поймал ее на удочку и показал, как осторожно снял крючок и отпустил рыбу.

Учитывая внешний вид рыбы можно сделать вывод, что рыбак поймал марену обыкновенную (лат. Вarbus barbus). Это рыба семьи карповых, которая занесена в список МСОП, Европейский красный список и Красную книгу Украины. Среди карповых рыб она считается одной из самых сильных и хитрых.

Марена обыкновенная

Длина тела марены до 85 см, масса 4-6 кг, в исключительных случаях до 12 кг. Для нее характерен высокий спинной плавник. Окрас тела ровный серебристый, редко с мелкими бурыми крапинками. Отличительная черта – две пары усов по углам рта и головы, которые служат для поиска пищи на дне реки. А также спинной и хвостовой плавники имеют красный оттенок, а иногда розовые с сероватыми вершинами.

Живет марена до 15 лет. В Украине ее можно встретить в бассейне Дуная (низовья, бассейна Тисы, Прута и Сиреты), Днестра и Вислы.

