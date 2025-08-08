В Днепре посреди дня по реке плыла двухэтажка (видео)

Переправа зданий по воде – редкое явление

В городе Днепр среди бела дня по реке плыл двухэтажный дом. Редкие кадры переправки двухэтажки по Днепру сняли на городской набережной.

Видео предоставил корреспондент "Телеграфа". Кадры очень необычные — не каждый день увидишь двухэтажное здание, спокойно проплывающее мимо по Днепру. Что это за здание, куда его переправляли, и почему таким "экзотичным" способом, неизвестно.

Ранее подобный случай был в Киеве. В столице в октябре прошлого года днем по Днепру плыл трехэтажный дом, а вокруг него были корабли. Что это за здание и какую роль выполняли сопровождавшие его корабли, осталось загадкой. Однако украинцы дали много смешных комментариев к необычному событию.

Переправа построек по рекам — это редкое, но вполне возможное инженерное решение. Оно применяется в исключительных случаях: если нет удобного автомобильного маршрута для крупногабаритного груза, река становится самым дешевым и эффективным путем. К тому же перевозка по воде — плавная и без рывков, что убережет сооружение от повреждений во время транспортировки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре заметили двух лис, гулявших по густонаселенному району. Это нетипичное поведение для этих животных и в таких случаях приближаться к ним не стоит.