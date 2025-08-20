Редкое явление среди птиц заметили в Ивано-Франковской области (фото)

"Телеграф" рассказал, что известно о птице

Белый аист (Ciconia ciconia) сидел в гнезде на окраинах Ивано-Франковска. Это редкое явление в такой период года, ведь большинство его родственников уже начали миграцию в теплые края.

Об этом сообщили в сообществе Фейсбука "Птицы Украины". Там показали фото.

Редкое явление сейчас встретить аиста белого (Ciconia ciconia) в гнезде. Окрестность Ивано-Франковска. 18.08.2025 года, говорится в сообщении

Белый аист в гнезде

Следует отметить, что обычно с середины августа и до конца сентября аистов редко можно увидеть в гнездах. Это связано с особенностями их жизненного цикла: молодые птенцы подрастают и покидают свои гнезда и начинают улетать на зимовку в теплые края.

Именно поэтому увидеть белого аиста в гнезде в конце лета — более редкое явление, чем в конце весны или начале лета, когда птицы активно высиживают яйца и кормят птенцов.

В народе существует древнее поверье, что аисты улетают именно 19 августа — на праздник Преображения Господня (яблоневый спас по старому стилю). Хотя это лишь народная примета, наблюдения показывают, что массовая миграция действительно начинается примерно с конца августа по сентябрь.

Белый аист — что известно о птице

Белый аист (Ciconia ciconia) – это одна из самых известных и символических птиц Европы. Вот основная информация об этой поразительной птице:

Внешний вид: Белый аист — большая птица высотой 100-125 см с размахом крыльев до 200 см. Оперение преимущественно белое, за исключением черных маховых пери на крыльях. Клюв и ноги алые или оранжевые. Самцы обычно немного больше самок.

Аисты предпочитают открытые сельскохозяйственные угодья, луга, болота и поймы рек. Они часто гнездятся на крышах домов, церковных колокольнях, опорах электросетей или больших деревьях.

Аист

Питание: Рацион включает лягушек, ящериц, змей, рыб, насекомых, мелких млекопитающих и птиц. Охотятся преимущественно на мелководье или влажных лугах, ходя медленно и высматривая добычу.

Гнездовой период длится с апреля по июль. Строят большие гнезда из веток, которые используют много лет подряд, ежегодно достраивая их. Самка откладывает 3-5 яиц, инкубационный период длится около 35 дней.

Миграция: Белые аисты – перелетные птицы. Европейская популяция зимует в тропической Африке, совершая впечатляющие путешествия протяженностью до 10 000 км. Они мигрируют большими стаями, используя термические потоки воздуха.

