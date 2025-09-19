Не только море и солнце: как бы мог выглядеть герб курортной Одессы в условиях войны

К официальному гербу добавилось бы еще три новых символа

Во время полномасштабной войны, которая длится уже более двух лет, Одесса, как и во времена Второй мировой, вновь подтвердила свой статус города-героя. За это время враг нанес бесчисленное количество ракетных ударов, превратив мирную жизнь в постоянное испытание. Несмотря на ежедневные обстрелы и потери, город не только выживает, но и демонстрирует удивительную стойкость.

"Телеграф" решил поинтересоваться в нейросети, какова символика сейчас в Одессе. А также как бы мог выглядеть герб города.

Официальный герб Одессы, утвержденный в 1967 году, остается неизменным. Он символизирует его историю и статус.

Якорь-кошка: Этот главный элемент герба, олицетворяющий портовый город. Он символизирует надежность, надежду и силу.

Этот главный элемент герба, олицетворяющий портовый город. Он символизирует надежность, надежду и силу. Серебряный щит и золотая городская корона: символы чистоты, благородства и статуса.

символы чистоты, благородства и статуса. Золотая Звезда города-героя: Она напоминает о героической обороне города в 1941 году и его вкладе в победу над нацизмом.

Официальный герб Одессы

Новые символы войны

Сегодня официальный герб могли бы дополнить невидимые, но очень ощутимые символы, отражающие современную борьбу города.

Развалины отеля "Одесса": разрушенное здание стало символом варварства врага, беспощадно атакующего гражданские объекты.

разрушенное здание стало символом варварства врага, беспощадно атакующего гражданские объекты. Фортификационные постройки на пляжах: побережье, которое всегда ассоциировалось с отдыхом, сегодня превратилось в линию обороны. Это символ готовности города к любой угрозе.

побережье, которое всегда ассоциировалось с отдыхом, сегодня превратилось в линию обороны. Это символ готовности города к любой угрозе. Обломки ракет: изуродованные куски металла, ставшие частью городского пейзажа. Они являются физическим подтверждением военных преступлений. В то же время художники превращают их в арт-объекты, символизирующие память и несокрушимость.

Как выглядел бы новый герб Одессы. Сгенерированная нейросетью

Ранее "Телеграф" рассказывал, как бы мог выглядеть новый и современный герб Львова.