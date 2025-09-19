Не лише море та сонце: як би міг виглядати герб курортної Одеси в умовах війни
До офіційного гербу додалось би ще три нових символа
У часи повномасштабної війни, що триває вже понад два роки, Одеса, як і в часи Другої світової, знову підтвердила свій статус міста-героя. За цей час ворог завдав незліченну кількість ракетних ударів, перетворивши мирне життя на постійне випробування. Попри щоденні обстріли та втрати, місто не лише виживає, а й демонструє дивовижну стійкість.
"Телеграф" вирішив поцікавитися у нейромережі, яка символіка зараз в Одесі. А також, як би міг виглядати герб міста.
Офіційний герб Одеси, затверджений у 1967 році, залишається незмінним. Він символізує її історію та статус.
- Якір-кішка: Цей головний елемент герба, що уособлює портове місто. Він символізує надійність, надію та силу.
- Срібний щит та золота міська корона: Символи чистоти, шляхетності та статусу.
- Золота Зірка міста-героя: Вона нагадує про героїчну оборону міста у 1941 році та її внесок у перемогу над нацизмом.
Нові символи війни
Сьогодні офіційний герб могли б доповнити невидимі, але дуже відчутні символи, що відображають сучасну боротьбу міста.
- Руїни готелю "Одеса": зруйнована будівля стала символом варварства ворога, який нещадно атакує цивільні об'єкти.
- Фортифікаційні споруди на пляжах: узбережжя, яке завжди асоціювалося з відпочинком, сьогодні перетворилося на лінію оборони. Це символ готовності міста до будь-якої загрози.
- Уламки ракет: понівечені шматки металу, які стали частиною міського пейзажу. Вони є фізичним доказом військових злочинів. Водночас митці перетворюють їх на арт-об'єкти, що символізують пам'ять та незламність.
