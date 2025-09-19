Не лише море та сонце: як би міг виглядати герб курортної Одеси в умовах війни

До офіційного гербу додалось би ще три нових символа

У часи повномасштабної війни, що триває вже понад два роки, Одеса, як і в часи Другої світової, знову підтвердила свій статус міста-героя. За цей час ворог завдав незліченну кількість ракетних ударів, перетворивши мирне життя на постійне випробування. Попри щоденні обстріли та втрати, місто не лише виживає, а й демонструє дивовижну стійкість.

"Телеграф" вирішив поцікавитися у нейромережі, яка символіка зараз в Одесі. А також, як би міг виглядати герб міста.

Офіційний герб Одеси, затверджений у 1967 році, залишається незмінним. Він символізує її історію та статус.

Якір-кішка: Цей головний елемент герба, що уособлює портове місто. Він символізує надійність, надію та силу.

Цей головний елемент герба, що уособлює портове місто. Він символізує надійність, надію та силу. Срібний щит та золота міська корона: Символи чистоти, шляхетності та статусу.

Символи чистоти, шляхетності та статусу. Золота Зірка міста-героя: Вона нагадує про героїчну оборону міста у 1941 році та її внесок у перемогу над нацизмом.

Офіційний герб Одеси

Нові символи війни

Сьогодні офіційний герб могли б доповнити невидимі, але дуже відчутні символи, що відображають сучасну боротьбу міста.

Руїни готелю "Одеса": зруйнована будівля стала символом варварства ворога, який нещадно атакує цивільні об'єкти.

зруйнована будівля стала символом варварства ворога, який нещадно атакує цивільні об'єкти. Фортифікаційні споруди на пляжах: узбережжя, яке завжди асоціювалося з відпочинком, сьогодні перетворилося на лінію оборони. Це символ готовності міста до будь-якої загрози.

узбережжя, яке завжди асоціювалося з відпочинком, сьогодні перетворилося на лінію оборони. Це символ готовності міста до будь-якої загрози. Уламки ракет: понівечені шматки металу, які стали частиною міського пейзажу. Вони є фізичним доказом військових злочинів. Водночас митці перетворюють їх на арт-об'єкти, що символізують пам'ять та незламність.

Як би виглядав новий герб Одеси. Згенеровано нейромережею

